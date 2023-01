Geruzie bij aannemers leidt wéér tot vertraging van bouw stikstoffabriek

De bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek die buitenlands gas moet omzetten in gas dat voor Nederland geschikt is, loopt opnieuw vertraging op. De installatie zal nu pas op 1 oktober volledig gebruiksklaar zijn, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). De fabriek had eigenlijk in april 2022 al moeten draaien.

De fabriek is bijna klaar, maar "sinds december hebben geen significante vorderingen bij de bouw plaatsgevonden", heeft Gasunie aan Vijlbrief laten weten. De afgelopen maanden zijn er meerdere conflicten geweest tussen Air Products, dat verantwoordelijk is voor de bouw van de fabriek, en zijn onderaannemers.

Begin dit jaar beëindigde Air Products het contract met onderaannemer Ballast Nedam nog plotseling. Dat terwijl de installatie op dat moment voor 97 procent was voltooid. Na de contractbreuk met Ballast Nedam werd 150 bouwvakkers de toegang tot het bouwterrein ontzegd. Volgens Air Products was Ballast Nedam bepaalde afspraken niet nagekomen. Het bouwbedrijf heeft dat altijd tegengesproken.

Air Products zegt dat het extra maatregelen treft om de bouw van de fabriek af te ronden, zoals het aantrekken van extra personeel. Een personeelstekort was een van de oorzaken dat de bouw eerder al vertraging opliep. Zowel nieuwe als oude onderaannemers zijn betrokken bij de voltooiing van de fabriek. Ballast Nedam hoort daar niet bij.

De aannemer verwacht dat de bouwwerkzaamheden in het voorjaar zijn afgerond. Gedurende de zomermaanden wordt de installatie vervolgens getest, waarna de fabriek in het najaar gereed moet zijn. Oorspronkelijk zou de stikstoffabriek begin vorig jaar worden opgeleverd.

De fabriek is nodig omdat Nederland veel gas importeert dat niet geschikt is voor huishoudens. Met behulp van stikstof kan dit buitenlands gas, bijvoorbeeld uit Noorwegen, omgezet worden in zogeheten laagcalorisch gas dat wel geschikt is voor bijvoorbeeld het fornuis. Dit helpt om de gaswinning in Groningen stop te zetten, vanwege de aardbevingen in het gebied.

