Philips kondigt nieuwe ontslagronde aan en wil ruim duizend banen schrappen

Topman Roy Jakobs presenteert maandag de jaarcijfers. Dan geeft hij waarschijnlijk ook meer duidelijkheid over de reorganisatie. Philips koerst af op een verlies van ruim 1,5 miljard euro over het afgelopen jaar.

Vakbond De Unie laat weten verrast te zijn door het nieuws over de mogelijke ontslagen. "Qua aantallen weten wij niets, daar hebben we geen informatie over. Bovendien is ook het personeel hier niet over geïnformeerd", zegt bestuurder Suat Koetloe.