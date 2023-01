Vliegtuigbouwer Airbus zoekt duizenden medewerkers vanwege personeelstekort

Delen via E-mail

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus wil dit jaar dertienduizend extra werknemers aannemen om zo het personeelstekort te verlichten. Volgens de personeelsdirecteur van het bedrijf kijkt het daarbij ook naar ontslagen personeel van techbedrijven.

Het meeste extra personeel wordt aangenomen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Airbus is bezig de productie op te voeren om zo aan de grote vraag naar nieuwe vliegtuigen te voldoen.

Airbus moest mede vanwege personeelstekorten de productiedoelstellingen vorig jaar meermaals naar beneden bijstellen, zei topman Guillaume Faury eerder deze maand nog. Het bedrijf had ook last van problemen in de toeleveringsketens, die de productie hinderden.