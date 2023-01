Het leven in Turkije werd vorig jaar ruim 72 procent duurder

In Turkije waren producten en diensten vorig jaar gemiddeld 72,3 procent duurder dan in 2021. In december zwakte de inflatie af naar 64,3 procent. Dat kwam doordat de energieprijzen daalden, meldt het Turkse statistiekbureau TÜIK.

De Turkse centrale bank gaat ervan uit dat de inflatie dit jaar verder zal dalen naar 22,3 procent, aangezien de energieprijzen ook omlaaggaan. In 2024 stijgen de prijzen naar verwachting met gemiddeld 8,8 procent.

Volgens deskundigen is de hoge inflatie in Turkije te wijten aan onder meer het ongebruikelijke beleid van president Recep Tayyip Erdogan. Op zijn verzoek heeft de centrale bank meerdere keren de rente verlaagd. Maar volgens economen is het in tijden van inflatie juist verstandig om de rente te verhogen. Erdogan doet dus precies het omgekeerde.

De Turkse president hoopt daarmee de groei van de productie aan te jagen. Maar door zijn beleid is de waarde van de Turkse lira flink gedaald ten opzichte van de dollar. Goederen die het land moet importeren, zijn daardoor erg duur geworden.

Erdogan heeft onlangs een aantal maatregelen genomen om de koopkracht van de Turkse bevolking te verbeteren. Zo is het minimumloon begin dit jaar met 55 procent verhoogd. Ook is omgerekend zo'n 3 miljard euro vrijgemaakt voor banken. Die kunnen dat geld vervolgens uitlenen aan bedrijven.

