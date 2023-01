Snipperdag en adv-dag sterven uit; tegenwoordig neem je uren op

De snipperdag en de adv-dagen verdwijnen zoetjesaan uit ons leven. Steeds vaker krijgen werknemers een potje met uren. Hoe dat potje wordt gevuld, is een grote puzzel. Dat komt doordat de veertigurige werkweek in de praktijk nauwelijks nog bestaat.

"Tegenwoordig zijn uren de rekenkundige eenheid om vrije tijd op te nemen", zegt Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN. "Dat dit is veranderd van dagen naar uren, komt door de grote variatie in het aantal uren dat we werken."

Wie vroeger onverwachts een vrije dag nodig had, nam een snipperdag. "Dat is een bijnaam voor een vrije dag, waar je recht op hebt op basis van de cao." Tegenwoordig worden die dagen vertaald naar uren die je volgens je contract werkt.

"In de kern kan de werknemer vrij beschikken over vrije uren, uiteraard binnen normale collegiale verhoudingen", zegt de AWVN. De snipperdag als woord is uit de gratie geraakt. De ADV-dag is echt een uitstervend fenomeen.

"Dat is in cao's wel een punt", weet Van der Velde. Arbeidsduurverkorting, waar de afkorting voor staat, zijn uren die je krijgt op basis van het verschil tussen een veertigurige werkweek en het aantal uren dat jij werkt. "Als de werkgever daarvan afwil, raak je als werknemer wel uren kwijt. Dus daar moet dan wat anders voor in de plaats komen."

