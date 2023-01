Miljoenenboete voor cryptobeurs Coinbase vanwege gebrek aan registratie bij DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) legt cryptobeurs Coinbase een boete van ruim 3,3 miljoen euro op. De Amerikaanse beurs voor cryptovaluta's heeft zonder een verplichte DNB-registratie in Nederland cryptodiensten aangeboden.

Zonder die registratie is het moeilijk om cryptotransacties in de gaten te houden, aangezien handelen in crypto's vaak anoniem gebeurt. Dat Coinbase zonder registratie diensten aanbood, is dus wettelijk verboden.