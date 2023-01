Belastingdienst houdt volgens juristen informatie achter bij toeslagzaken

In juridische conflicten neemt de Belastingdienst volgens juristen niet altijd alle aanwezige stukken mee naar de rechtszaal, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws . De Inspectie belastingen, toeslagen en douane gaat nader onderzoek doen.

RTL Nieuws sprak advocaten en fiscaal juristen die regelmatig tegenover de fiscus staan in de rechtszaal. Volgens hen moeten ze de strijd met de Belastingdienst aangaan om wel een heel dossier los te krijgen.

De juristen weten dat er documenten zijn die mogelijk ontlastend zijn voor hun cliënten. Dus moeten ze aparte rechtszaken voeren over of het hele dossier wel aanwezig is. Rechters eisen dan soms dat de Belastingdienst toch extra stukken inbrengt.

Advocaat Mark Hendriks geeft bij RTL Nieuws een voorbeeld van FIOD-stukken die hij in een procedure al vier jaar probeert te bemachtigen. Een ander heeft het over anderhalf jaar procederen om het dossier compleet te krijgen.

'Dit soort signalen is zorgelijk'

Ook de Inspectie belastingen, douane en toeslagen zegt een reeks gevallen te kennen waarin de Belastingdienst procesregels niet goed heeft nageleefd. "Met als gevolg dat dossiers incompleet bij de rechter worden aangeleverd", zegt inspecteur-generaal Bart Snels tegen de nieuwszender.

"Dit soort signalen is zorgelijk", vervolgt Snels. Daarom zegt hij dat de inspectie dit verder gaat onderzoeken.

'Is geen schering en inslag'

Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij laat in een reactie weten dat rechters soms meer stukken verlangen. "Maar ik wil het beeld tegenspreken dat dit schering en inslag zou zijn, want dat is gewoon niet zo. Iedere uitspraak is er één te veel, maar we moeten het niet opblazen."

Volgens Van Rij gaat het niet in alle 23.000 beroepsprocedures zoals de juristen nu voorstellen. "Dan hadden we een heel groot probleem en dat is niet het geval. Maar nogmaals, ik neem heel serieus wat aan de orde is gesteld."

