Enkele kandidaten melden zich voor failliete papierfabriek Crown Van Gelder

Er hebben zich enkele kandidaten gemeld voor de failliete papierfabriek Crown Van Gelder. Dat meldt curator Alfons Dunselman van het bedrijf uit Velsen-Noord. Het gaat om partijen uit binnen- en buitenland.

Crown Van Gelder is al sinds de oprichting in september 1896 gevestigd in het Noord-Hollandse Velsen-Noord. De papierfabriek vierde afgelopen september nog het wegens corona uitgestelde 125-jarig jubileumfeest. Maandag werd het faillissement uitgesproken door de rechtbank Noord-Holland.