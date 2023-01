Hoge energierekening treft vooral middeninkomens, ouderen en jongeren

Steeds meer middeninkomens, ouderen en jongeren komen in de financiële problemen door de hoge energierekening en duurdere boodschappen. Sommige gedupeerden raken door hun spaargeld heen en hebben zelfs geen geld meer om eten en drinken te kopen. Dat zegt manager Frederieke Kokol van Geldfit, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute.

Mensen kunnen via Geldfit online en telefonisch advies krijgen over hoe zij met hun financiële problemen om moeten gaan. In het afgelopen jaar hebben ruim 1,2 miljoen mensen de website van Geldfit bezocht - liefst drie keer zoveel als in 2021.

Via Geldfit krijgen mensen bijvoorbeeld het advies om een betalingsregeling af te spreken of inzicht te krijgen in hun situatie via online tools. Ongeveer 85 procent was hiermee geholpen. De rest is via de website doorverwezen naar energiecoaches, schuldhulpmaatjes of gemeentelijke schuldhulpverlening.