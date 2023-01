Pensioenfondsen nog gezond ondanks megaverliezen en pensioenverhoging

Pensioenfondsen konden vorig jaar flinke verhogingen doorvoeren, maar verloren tegelijkertijd juist heel veel geld met hun beleggingen. Uiteindelijk staan ze er door de gestegen rente toch nog stevig voor, blijkt uit de jaarberichten van de vijf grootste pensioenfondsen van het land.

Pensioenfondsen zagen samen hun vermogen met maar liefst 300 miljard euro afnemen. Ze wijzen naar de oorlog in Oekraïne en de impact daarvan op de economie. Ook de stijgende rente liet de beurskoersen flink dalen. Ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, zag maar liefst 97 miljard euro aan belegd vermogen in rook opgaan.

Daartegenover staat dat de waarde van te betalen pensioenen met 85 miljard daalde. Dat komt vooral doordat de rente waarmee het fonds moet rekenen steeg. Bij een hogere rente hoeft een fonds minder geld in kas te hebben voor verplichtingen in de toekomst.

Het ABP deed dit zelfs twee keer om prijsstijgingen te compenseren: eerst in juli met 2,39 procent en per 1 januari 2023 met nog eens 11,96 procent. Historische percentages. Volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen houdt het ABP ook na die verhoging genoeg vet op de botten.

Ook zorgpensioenfonds PFZW, metaaltechniekfonds PMT, metalelektrofonds PME en bpfBOUW zagen een negatief rendement van meer dan 20 procent in 2022. Toch werden pensioenen verhoogd. "Goed nieuws", zegt PFZW-bestuurder Joanne Kelderman. "Want ook voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of ontvangt was het een zwaar jaar", wijst ze naar de torenhoge inflatie.