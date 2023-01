Brouwers druk met honderden miljoenen nieuwe bierblikjes mét statiegeld

Vanaf 1 april komt er statiegeld op blikjes. Voor de Nederlandse bierbrouwers betekent dit dat hun honderden miljoenen bierblikjes voorzien moeten zijn van een speciaal logo met barcode. Het is aanpoten, maar voorzitter Fred Teeven van Nederlandse Brouwers heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken.

"Het is een hele operatie", zegt Teeven tegen NU.nl. In ons land gaan jaarlijks miljarden blikken met drinken over de toonbank. "Voor ons gaat het om ruim een miljard blikjes bier. Van al het bier wordt bijna een derde in blik verkocht." Dat gebeurt in de supermarkt en horeca, maar bijvoorbeeld ook op festivals.

Na lang aarzelen werd twee jaar geleden de knoop doorgehakt: ook op blikjes moest statiegeld komen om zwerfafval tegen te gaan. Dat zou oorspronkelijk vanaf begin dit jaar gebeuren. Maar omdat het systeem voor inzameling niet op tijd klaar zou zijn, werd het met een paar maanden uitgesteld. Ook lagen de supermarkten dwars, omdat ze er niet nog een afvalstroom bij wilden.

Op alle blikjes komt een logo met een barcode. Via de barcode krijg je dan je 0,15 euro statiegeld terug bij de inleversystemen.

'Brouwers krijgen veel over zich uitgestort'

"We zijn nog amper hersteld van de coronacrisis en zijn nu hier druk mee", zegt Teeven namens de bierbrouwers. "Na het statiegeld wil de overheid de verbruikersbelasting op alcoholvrij bier verhogen en het accijnssysteem aanpassen. We krijgen veel over ons uitgestort en zijn wel toe aan een politieke adempauze", aldus de oud-politicus.

De biersector is qua verkoopvolume weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie, blijkt uit de cijfers over 2022. Maar dat is volgens Teeven geen reden voor een feestje. "We zitten midden in een energie- grondstoffen- en arbeidsmarktcrisis. De prijsstijgingen die daarvan het gevolg zijn, brengen opnieuw zwaar weer voor de sector."

In totaal werd afgelopen jaar 12,2 miljoen hectoliter bier verkocht. Dik 9,5 miljoen hectoliter is nog steeds pils, maar dat segment daalt. Er wordt wel veel meer alcoholvrij en speciaalbier gedronken. "Zeer opvallend binnen speciaalbier is de enorme stijging van laagalcoholisch speciaalbier."

