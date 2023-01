Handel met Rusland halveerde sinds begin van oorlog in Oekraïne

Delen via E-mail

De import uit en de export naar Rusland zijn sinds de oorlog in Oekraïne flink afgenomen, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral door Europese sancties haalden we minder olie, gas en staal uit Rusland.

Tussen februari en september daalde het aandeel dat Rusland in de Europese import had van 6,4 naar 3,8 procent. Bij de export uit Europa daalde die van 2,3 naar 1,1 procent, blijkt uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Dit komt vooral door sancties, maar ook Rusland zelf bracht de handel in gas naar Europese landen omlaag, door de gaskraan naar veel landen bijna volledig dicht te draaien.

Waar de import uit Rusland wat betreft gas en kunstmest halveerde, nam de handel in staal en kool nog sterker af. Bij nikkel, dat belangrijk is voor onder andere de productie van elektrische auto's, is er juist een lichte stijging te zien.