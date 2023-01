Acties van vuilnisophalers worden komende weken uitgebreid

De stakingen bij de vuilnisophaaldiensten in ons land worden de komende weken flink uitgebreid. Volgens FNV-bestuurder Marieke Manschot zijn er nog meer acties op komst, "zowel in de Randstad als in andere delen van het land".

Zo leggen de vuilnisophalers in Utrecht vanaf maandag het werk neer voor een week. Datzelfde geldt ook voor stratenmakers en medewerkers in de groenvoorziening.

De gemeenteambtenaren staken uit onvrede met het uitblijven van een nieuwe cao. Zij eisen een flinke loonstijging om het verlies aan koopkracht te compenseren vanwege de torenhoge inflatie.

De stakingen zijn dinsdag begonnen in Almere, waar het vuilnis twee dagen niet wordt opgehaald. Verder zijn er werkonderbrekingen in Tilburg, Rotterdam en Amsterdam. Volgens de FNV is de actiebereidheid onder de werknemers groot. De vakbond spreekt over grote groepen actievoerders, maar kan geen exacte aantallen noemen.

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liepen in december stuk. De partijen komen er niet uit hoe hoog de loonsverhoging moet zijn voor de in totaal 187.000 ambtenaren.

De FNV zet in op een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar, een eenmalige uitkering van 1.200 euro en het opnemen van de automatische prijscompensatie in de cao 2024. De werkgevers bieden in hun laatste loonbod 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024.

Volg de arbeidsmarkt Krijg een melding bij het laatste nieuws hierover Blijf met meldingen op de hoogte

Aanbevolen artikelen