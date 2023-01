We dronken vorig jaar minder cognac, toch hadden verkopers weinig te klagen

Vorig jaar is wereldwijd minder cognac gedronken dan in 2021. Toch was 2022 het op twee na beste jaar voor de cognacindustrie. Ondanks de daling van de verkopen ging de omzet van de bekende dranksoort juist omhoog.

Volgens de brancheorganisatie voor cognacproducenten, gevestigd in de gelijknamige Franse stad Cognac, zijn in het afgelopen jaar wereldwijd 212,5 miljoen flessen verkocht.

In de Verenigde Staten, waar doorgaans de grootste cognacliefhebbers wonen, ging de verkoop van de drank met ruim 3 procent omlaag. In Europa daalde de verkoop onder druk van de hoge inflatie met bijna 6 procent.

Dat de verkopen dalen, is even wennen voor de cognacverkopers, die in 2019 en 2021 nog recordverkopen in de boeken mochten zetten. Toch heeft de cognacindustrie weinig te klagen. De omzet ging namelijk wel omhoog. Dit komt voornamelijk door gunstige wisselkoersen en prijsverhogingen bij bekende cognacmerken als Hennessy, Rémy Martin en Courvoisier.

De sterke drank gemaakt van druiven wordt vanuit de streek rond de stad Cognac naar meer dan 150 landen in de wereld geëxporteerd. Er werken ongeveer 60.000 mensen in de cognacindustrie.

