Adverteerders lopen massaal weg bij Twitter sinds Musk aan het roer staat

Twitter had in december 70 procent minder advertenties dan in dezelfde maand een jaar eerder. Veel topadverteerders verlaagden hun uitgaven op het socialemediaplatform na de overname door Elon Musk eind oktober.

In november daalde het aantal advertenties al met 55 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Standard Media Index (SMI), die onder andere bijhoudt hoeveel er wordt geadverteerd op sociale media.

Normaal gesproken zijn november en december juist drukke maanden als het om advertenties gaat. Merken willen hun producten promoten tijdens de feestdagen.

Twitter doet er alles aan om adverteerders terug te krijgen. Zo biedt het bedrijf gratis advertenties aan en heeft het het verbod op politieke advertenties opgeheven. Ook geeft het platform bedrijven meer controle over de positionering van hun advertenties. Advertenties zijn goed voor ongeveer 90 procent van de inkomsten van Twitter.

Twitter wil volgens persbureau Reuters niet reageren op de huidige cijfers. Musk zei tijdens een evenement in november dat hij het begrijpt als adverteerders "even willen aankijken hoe het gaat" nu hij Twitter runt.

