ASML voorziet omzetstijging ondanks zorgen over recessie en wereldpolitiek

Chipmachinefabrikant ASML heeft met een omzet van 6,4 miljard euro en een nettowinst van 1,8 miljard euro in het laatste kwartaal van 2022 aan de verwachtingen voldaan. In 2023 verwacht het bedrijf weinig last te hebben van de afremmende vraag naar chips.

De omzet van ASML is wel wat gedaald in het vierde kwartaal, maar dat komt volgens CEO Peter Wennink door een nieuwe manier verkopen. Chipmachines worden pas na verkoop op locatie getest. ASML kan daardoor meer dan 6 miljard euro van de verkochte producten pas in 2023 als omzet boeken.

Wennink wees woensdagochtend in een toelichting op de grote onzekerheid die 2023 met zich meebrengt door de hoge inflatie, stijgende rentes, angst voor een recessie en geopolitieke spanningen. Hij ging nog niet concreet in op de Nederlands-Amerikaanse gesprekken over de overweging om hoogwaardige ASML-machines niet meer aan China te leveren. "We moeten afwachten."

ASML verwacht dat de omzet ondanks de uitdagende economische omstandigheden en de afkoelende chipmarkt toch zal stijgen in de eerste maanden van 2023. Dat denkt het concern, omdat chipproducenten klaar willen zijn als de vraag naar elektronica herstelt. "Onze klanten hebben aangegeven dat de markt in de loop van 2023 zal herstellen. Daardoor blijft de vraag sterk."

Het Veldhovense bedrijf verwacht in 2023 zelfs een omzetstijging van 25 procent ten opzichte van de 21,2 miljard euro in 2022.

