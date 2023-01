Vakbond kondigt nieuwe stakingen aan door personeel regionale treinen

Medewerkers van regionale treinen gaan binnenkort opnieuw staken voor betere arbeidsvoorwaarden in de kleinere cao voor het streekvervoer. Dat meldt vakbond VVMC dinsdagavond. Wanneer de nieuwe stakingen gaan plaatsvinden is nog niet bekend.

De bond voerde de afgelopen tijd gesprekken met de werkgevers over een betere cao. Het loonbod dat daaruit volgde was niet "noemenswaardig" en "nog steeds te laag", laat een woordvoerster van VVMC weten. Daarom wordt er binnenkort volgens de bond in meerdere regio's tegelijkertijd opnieuw gestaakt.

De actie heeft betrekking op het zogeheten multimodale streekvervoer waarin zo’n 1.300 medewerkers werken, voornamelijk treinpersoneel. Onder de cao vallen bedrijven die zowel bus- als treinvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. Vorige week donderdag en vrijdag staakte dit treinpersoneel ook al; op donderdag in Twente, Dordrecht en Limburg, op vrijdag landelijk. Die stakingen vonden gelijktijdig plaats met de stakingen binnen de grotere cao streekvervoer, waaronder ongeveer 13.000 medewerkers vallen.

Toch kan een staking binnen de kleinere cao op zichzelf wel degelijk impact hebben. Zo leidden drie eerdere stakingsdagen in december in het noorden van het land tot problemen met de dienstregeling in omliggende noordelijke provincies. Het treinpersoneel uit Friesland werkt namelijk ook op trajecten in Groningen en vice versa, waardoor een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd.

VVMC eist onder meer koopkrachtbehoud voor de werknemers. Ook moet de werkdruk omlaag. Eerder sprak de bond al van een "onoverbrugbaar verschil van standpunten aangaande het tot stand brengen van een nieuwe cao".

Ook voor de grotere cao streekvervoer zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. De stakingen van vorige week leidden tot 40 procent uitval in de regionale dienstregeling. CNV deed niet mee aan deze staking. Die bond voert nog overleg met de achterban over de invulling van acties. Dinsdagavond verwacht CNV meer te weten over eventuele vervolgacties. FNV verwacht daarover woensdag met meer informatie te komen.

