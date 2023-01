Bedrijven huren minder uitzendkrachten in uit angst voor recessie

Bedrijven hebben vorig jaar minder uitzendkrachten ingehuurd uit angst voor een mogelijke recessie. Ook de hogere tarieven door kostenstijgingen en de schaarste op de arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat uitzendkrachten in ons land 6 procent minder uren hebben gedraaid, laat uitzendkoepel ABU weten aan NU.nl.

"Bedrijven aarzelen om uitzendkrachten in te huren vanwege een mogelijke recessie. Daar komt bij dat de tarieven zijn gestegen vanwege kostenstijgingen in de cao voor de uitzendbranche. Zo is bijvoorbeeld het minimumloon omhooggegaan. Verder hebben uitzenders last van de krapte op de arbeidsmarkt: het is moeilijk om mensen te vinden", zegt een woordvoerder.

Vooral in de administratieve sector (-16 procent) was er in het afgelopen jaar veel minder werk voor uitzendkrachten. In de technische sector werden 5 procent minder uren gedraaid. In de industrie was sprake van een plus van 1 procent.