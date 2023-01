We struinen meer supermarkten af op zoek naar de beste prijs

In coronatijd deden we onze boodschappen het liefst bij zo min mogelijk supermarkten, gooiden we de kar vol en gingen we snel weer weg. Of we lieten het eten en drinken thuisbezorgen. Nu corona naadloos is overgegaan in een periode van hoge inflatie, struinen we meer verschillende winkels af. Dat zocht onderzoeksbureau GfK uit op verzoek van NU.nl.

"We zoeken naar de beste prijs", zegt marktonderzoeker Norman Buysse van GfK. "We zijn meer gericht op aanbiedingen en proberen te besparen."

De beste prijs is overigens niet voor iedereen hetzelfde. "Je kunt als supermarkt één bepaald artikel laag prijzen, of je hebt een aanbieding als drie voor de prijs van twee", legt Buysse uit. "Drie voor de prijs van twee is niet voor iedereen de beste keuze, want dan moet je in één keer een groter bedrag uitgeven, en dat kan niet iedereen."

Die zoektocht naar de beste prijs heeft niet alleen invloed op wat we kopen, maar ook waar. Volgens GfK smeren we ons boodschappenbudget nu meer uit over verschillende winkels. Dat was tijdens de pandemie wel anders. "Toen wilden we naar zo min mogelijk verschillende supermarkten, en dan ook nog het liefst dicht bij huis." Volgens de GfK-onderzoeker doet vrijwel niemand alle boodschappen bij één supermarkt. "Gemiddeld gaan we in een jaar naar vier of vijf verschillende ketens."

Online boodschappen doen en bestellen bij flitsbezorgers - in coronatijd nog sterk in opmars - groeit niet meer. "Wat we te besteden hebben, verdelen we nu weer over meer supermarkten." En daar gaan we dan zelf heen.

