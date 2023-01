Toezichthouder onderzoekt noodzaak van torenhoge prijs voor pillen

Delen via E-mail

De ACM onderzoekt of een aantal geneesmiddelen excessieve prijzen hebben. Daarvoor heeft de toezichthouder bij drie bedrijven informatie opgevraagd.

"Dit doen we naar aanleiding van signalen over praktijken die de concurrentie kunnen verstoren", meldt de ACM. De bedrijven zijn verplicht de gevraagde informatie te geven.

Het onderzoek is specifiek gericht op geneesmiddelen met zeer hoge prijzen en de voorwaarden waaronder producten en diensten aan zorgaanbieders worden verkocht.

Het kost veel geld om nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen en de fabrikanten mogen daar volgens de ACM ook aan verdienen. "Maar soms vragen fabrikanten zeer hoge prijzen voor een geneesmiddel zonder dat sprake is van hoge ontwikkelkosten en innovaties die in het belang zijn van de patiënt."

Daardoor wordt de maatschappij op kosten gejaagd. Behalve de hoge prijzen onderzoekt de toezichthouder ook of er "onredelijke voorwaarden" gelden bij de inkoop van bepaalde producten of diensten. "En bepaalde diensten zijn alleen in een bundel af te nemen." Daardoor wordt ook betaald voor diensten die niet nodig zijn.