Ruim 125 jaar oude Nederlandse papierfabriek is failliet

Papierproducent Crown Van Gelder is failliet. Dat bevestigt het bedrijf aan NU.nl. Het bedrijf is al sinds de oprichting in september 1896 gevestigd in het Noord-Hollandse Velsen-Noord.

Crown Van Gelder vierde afgelopen september nog het wegens corona uitgestelde 125-jarig jubileumfeest. Maandag werd het faillissement uitgesproken voor de rechtbank Noord-Holland.

Directeur Miklas Donkers schrijft in een brief aan de ongeveer 250 medewerkers dat er te weinig geld in kas is, hoewel het bedrijf in 2022 nog een positief resultaat behaalde. Hij wijt dat aan "de gestegen kosten, met name voor energie en grondstoffen, en een abrupte terugval in het aantal orders".

Ook spreekt de directeur van onzekerheid over de marktontwikkelingen in de nabije toekomst. "De papiermachines blijven tot nader order stilstaan."

De curatoren onderzoeken of er nog toekomst is voor Crown Van Gelder. "Wij wensen jullie heel veel sterkte in de onzekere tijd die gaat komen", schrijft Donkers namens de raad van bestuur.

