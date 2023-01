Staat haalt meer dan 1 miljard euro binnen met verkoop CO2-rechten

De Nederlandse overheid heeft in 2022 voor het eerst meer dan 1 miljard euro binnengehaald met de verkoop van CO2-rechten. Nederland veilde iets meer dan veertien miljoen zogeheten emissierechten voor ruim 1,13 miljard euro.

"In 2021 kostte één emissierecht gemiddeld nog 54 euro, in 2022 was dat gemiddeld bijna 80 euro", meldt de NEa. "In februari bereikte de prijs voor één emissierecht een nieuw record: één recht kostte toen ruim 97 euro."