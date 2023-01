Pratende M&M's in de VS de mond gesnoerd omdat ze te woke waren

"Afgelopen jaar hebben we wat veranderingen aangebracht aan onze geliefde snoepjes. We waren er niet zeker van of dat zelfs maar opgemerkt zou worden", schrijft het bedrijf.

In september kregen de M&M's in de commercials gezelschap van een paarse vrouwelijke variant, voor meer diversiteit. Ter gelegenheid van In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag zat de paarse M&M ook in een limitededitionzakje. Dat schoot veel Amerikanen in het verkeerde keelgat.