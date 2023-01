Vuilnis in Almere blijft twee dagen staan, ook stakingen in andere gemeenten

In verschillende Nederlandse gemeenten leggen ambtenaren vanaf vandaag het werk neer. De vakbonden willen met stakingen een betere cao afdwingen. Het vuilnis wordt twee dagen niet opgehaald in Almere. Ook in Tilburg, Rotterdam en Amsterdam staan werkonderbrekingen gepland. Wat willen de ambtenaren precies en wat gaan we ervan merken?

De stakingen in een notendop: Gemeenteambtenaren staken voor een betere cao

Ze eisen hogere lonen vanwege de hoge inflatie

24 en 25 januari: tweedaagse staking in Almere

25 januari: werkonderbrekingen in Tilburg en Rotterdam

30 januari: werkonderbreking in Amsterdam

Stadsreiniging laat sommige soorten afval staan in Almere

De eerste staking begint vandaag in Almere en duurt twee dagen. Volgens de vakbond heeft de staking impact op de hele stad, omdat duo-, papier- en gft-containers niet worden geleegd. Ook wordt het grofvuil niet opgehaald. De boven- en ondergrondse containers worden wel gewoon geleegd.

Naast stadsreinigers en vuilnisophalers doen ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en medewerkers van gemeentekantoren mee met de tweedaagse staking. Ook de monteurs van de werkplaats leggen het (onderhouds)werk neer.

Stakende ambtenaren dinsdagochtend in Almere.

Ook in Tilburg, Rotterdam en Amsterdam leggen ambtenaren het werk neer. Op woensdag staken de gemeentelijke reinigingsdienst, handhavers en loketmedewerkers in Rotterdam van 14.00 tot 16.00 uur

Op dezelfde dag is er ook een werkonderbreking in de gemeente Tilburg. Tussen 13.00 en 14.00 uur staken vuilnisophalers, boa's en kantoorpersoneel.

De werkonderbreking in Amsterdam is op maandag 30 januari en duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Deze staking is bedoeld voor alle gemeenteambtenaren.

De stakende ambtenaren willen een hoger loon en verlichting van de werkdruk. De werkgevers boden hen eerder een loonsverhoging van 5 procent per 1 februari 2023 en nog eens 3 procent per 1 april 2024. Vakbonden vinden dat te weinig, omdat de inflatie veel hoger ligt. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12 procent, terwijl CNV inzet op koopkrachtbehoud.

De bonden hadden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) een ultimatum gesteld voor een nieuwe cao. Dat ultimatum verliep al op 11 januari. In totaal vallen ruim 187.000 ambtenaren onder de huidige cao.

