Landbouwexport groeit, vooral Nederlandse melk en eieren naar het buitenland

Nederland voerde afgelopen jaar voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uit. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2021. Vooral van de Nederlandse melk en eieren kreeg het buitenland geen genoeg.

In 2021 kwam de landbouwexport voor het eerst boven de 100 miljard euro uit. Dat bedrag is nu met 17,6 miljard euro toegenomen, blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS en Wageningen University & Research (WUR).

Het populairst zijn Nederlandse zuivel en eieren. Een jaar eerder stonden zuivel en eieren nog op nummer drie van de meest geëxporteerde producten. De exportwaarde van deze producten is ook behoorlijk toegenomen, omdat de prijs van zowel melk als eieren in 2022 erg hoog was. Dit is een gevolg van de oorlog in Oekraïne, wat tot hoge energie- en veevoerkosten heeft geleid.