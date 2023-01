Schiphol zoekt opnieuw extra personeel om lange wachtrijen te voorkomen

Schiphol organiseert volgende week zaterdag opnieuw een banenmarkt om extra personeel te werven. De luchthaven is op zoek naar beveiligers en platform- en bagagemedewerkers om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan in de zomer.

Op het evenement zijn ruim veertig werkgevers die in gesprek willen gaan over de openstaande vacatures. Schiphol is eerder al samen met een aantal beveiligingsbedrijven een wervingscampagne gestart om de doorstroom van passagiers te verbeteren. De luchthaven heeft inmiddels vierhonderd nieuwe beveiligers in dienst om problemen als die van vorig jaar te voorkomen.