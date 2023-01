Eurokoers stijgt naar hoogste niveau in negen maanden

De koers van de euro is maandag ruim boven de 1,09 dollar uitgekomen. Dit is het hoogste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds april 2022. De munt wordt meer waard, omdat naar verwachting de rente in de eurozone opnieuw wordt verhoogd.

De eenheidsmunt was vorig jaar nog enige tijd minder waard dan de dollar. Dat de eurokoers nu stijgt, is niet gek. De angst voor een recessie neemt af, omdat de aardgasprijzen dalen. Bovendien lieten verschillende kopstukken van de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen dagen weten dat de rente de komende maanden verder wordt opgeschroefd om de hoge inflatie tegen te gaan.

De Europese eenheidsmunt was jarenlang fors meer waard dan de dollar. Op het hoogtepunt in 2008 kreeg je voor 1 euro zelfs 1,58 dollar. Sindsdien is de eurokoers vooral gedaald.

Die daling kwam dit jaar in een stroomversnelling, doordat de rentes in de VS sneller zijn verhoogd dan in de EU. Dit deed de Federal Reserve om de inflatie te beperken. De Amerikaanse munt werd door die verhogingen aantrekkelijker.

Hierdoor zakte de koers van de euro in augustus voor het eerst in twintig jaar onder die van de dollar. Sinds medio september was de dollar meer waard dan de euro.

Inmiddels zijn de rollen weer omgedraaid, omdat de vrees voor een hevige recessie in de eurozone is afgenomen. Ook wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende tijd minder snel zal gaan verhogen, waardoor de dollar onder druk staat.

Aanbevolen artikelen