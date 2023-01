Wisselwoede op arbeidsmarkt: een op vijf werknemers wisselde van baan in 2022

Zo'n anderhalf miljoen werknemers wisselden vorig jaar van baan. Dit betekent dat een op de vijf werknemers in Nederland van werk veranderde in 2022. Die wisselwoede hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt.

In Nederland wisselden we de afgelopen jaren steeds vaker van baan, maar tijdens de coronapandemie is die trend versneld. Dat heeft te maken met de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt, meldt het UWV. Er is veel werk, maar die vacatures worden maar moeilijk vervuld.

Volgens het UWV maakt zo'n krappe arbeidsmarkt switchen aantrekkelijker. "In een krappe arbeidsmarkt wisselen werknemers sneller van baan. De risico's zijn dan bij een overstap minder dan bij een overstap in een ruime arbeidsmarkt", zegt Michel van Smoorenburg, internationaal arbeidsmarktadviseur bij de organisatie.

Als de overstap toch niet uitpakt als gehoopt, is ergens anders aan de bak komen minder moeilijk dan in een ruime arbeidsmarkt. Verder leidt dergelijke krapte soms tot hogere lonen, wat een overstap nog aantrekkelijker maakt. Volgens Van Smoorenburg is de hoogte van het salaris voor veel werkenden belangrijker geworden vanwege de torenhoge inflatie.

De cijfers over 2022 laten volgens het UWV zien dat we in de afgelopen tien jaar steeds vaker van baan zijn veranderd. Zo wisselde begin 2013 nog 2,8 procent van het personeel in een kwartaal van werkgever. In het derde kwartaal van vorig jaar was dit aandeel bijna twee keer zo groot: 5,3 procent.

