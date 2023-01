Ook Spotify schrapt binnenkort banen vanwege hoge kosten

Delen via E-mail

Muziekstreamingdienst Spotify gaat deze week banen schrappen, melden bronnen aan persbureau Bloomberg . Het bedrijf wil op deze manier de kosten verlagen. Hoeveel arbeidsplaatsen gaan verdwijnen, is nog niet bekend.

De van oorsprong Zweedse onderneming telt nu ongeveer 9.800 werknemers. Het is de tweede keer in korte tijd dat er banen bij het bedrijf verdwijnen. In oktober schrapte Spotify al bijna veertig banen bij podcaststudio's Gimlet Media en Parcast.