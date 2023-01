Baas Nederlandsche Bank waarschuwt: juich niet te vroeg om dalende gasprijs

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwt voor "te vroeg te veel optimisme" over de dalende gasprijs. Wel denkt hij dat de inflatie in ons land dit jaar niet meer zo hoog zal zijn als vorig jaar.

Als Nederland in een economische recessie belandt, wordt het volgens Knot een "hele milde recessie". En dat is "niets om je echt druk over te maken", zei hij in WNL Op Zondag.

"Op dit moment lijkt het erop dat de gasprijzen iets terugkomen", merkte Knot op. Maar of die dalende lijn doorzet, is volgens hem nog niet te zeggen. "De gasvoorraden moeten later dit jaar weer gevuld worden voor volgende winter. Dat kunnen we niet meer doen met Russisch gas. Vorig jaar kon dat nog wel. Dus laten we nog even een slag om de arm houden."

'Energieprijs zal niet meer zo hard stijgen'

Toch denkt hij dat de energieprijzen dit jaar waarschijnlijk niet meer zo hard gaan stijgen als vorig jaar. Gemiddeld zakt de inflatie dit jaar terug tot 5 of 6 procent, schat Knot in. Dat betekent dat het leven in Nederland dit jaar nog 5 of 6 procent duurder zal worden dan vorig jaar.

Ter vergelijking: in 2022 stegen de prijzen met 10 procent. Maar volgens Knot is de verwachte 5 of 6 procent ook nog veel te hoog.

De DNB-president merkt ook op dat inflatie zich heeft verbreed. Niet alleen energie is tegenwoordig duurder, ook bijvoorbeeld de kapper en de slager.

Volgens Knot zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in de eurozone daarom nog meerdere keren moeten verhogen. Een hogere rente maakt lenen duurder. Daardoor zullen consumenten en bedrijven minder lenen. Dat zorgt weer voor minder vraag naar producten, waardoor de prijzen dalen.

'Meerdere rentestijgingen ECB nodig'

Nederlanders kunnen er volgens hem van uitgaan dat in zowel februari als maart de rente in de eurozone een half procent gaat stijgen. En "in mei en juni zal er ook nog wel iets volgen", zei Knot. Hij is een van de beleidsbepalers bij de ECB. Hoe groot die rentestappen zullen zijn, en wanneer hij die precies verwacht, vertelde hij niet. "Maar dat we nog niet klaar zijn is duidelijk."

Er is sprake van een recessie als er twee kwartalen op rij economische krimp is. Omdat er in Nederland in het derde kwartaal van vorig jaar sprake was van een krimp, sluit Knot een recessie niet uit. De cijfers over het vierde kwartaal moeten namelijk nog verschijnen.

Maar volgens Knot is er ook een "reële kans" dat Nederland een recessie ontloopt. Hij zag namelijk dat consumenten hun geld in december al weer behoorlijk lieten rollen.

