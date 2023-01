Operationeel directeur Schiphol vertrekt abrupt vanwege 'verschil van inzicht'

Delen via E-mail

Operationeel directeur Hanne Buis legt haar bestuursfunctie bij Schiphol per 1 februari neer. Volgens een verklaring van de luchthaven hebben Buis en de raad van een commissarissen een verschil van inzicht over de "operationele aansturing". Daarom wordt haar arbeidsovereenkomst op korte termijn beëindigd.

Buis laat in een reactie weten dat ze het betreurt dat de luchthaven en zij "op basis van dit verschil uit elkaar gaan". Dat geldt ook voor Jaap Winter, de president-commissaris van Royal Schiphol Group. "Het is spijtig dat dit verschil van inzicht is ontstaan."