Eerste rit Arriva-nachttrein vanuit Groningen zit erop, bands zorgen voor vertier

De eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol is in de nacht van vrijdag op zaterdag stipt om 1.48 uur vertrokken. Naar schatting 65 passagiers waren kort daarvoor ingestapt, samen met artiesten en bands die optreden op Eurosonic Noorderslag en in de trein voor het nodige vertier zorgden.

Rond 3.50 uur rolde de trein het station van Schiphol binnen.

Op het perron in Groningen waren actievoerdende machinisten aanwezig om te klagen over te hoge werkdruk en te lage salarissen. De afgelopen dagen lag het streekvervoer grotendeels plat door een staking van vakbond FNV en reden naast de bussen ook de treinen van Arriva niet. De acties werden gehouden vanwege het stuklopen van cao-onderhandelingen.

Het is de bedoeling dat de nachttrein van Arriva voortaan iedere week het traject gaat afleggen. Een enkele reis kost - ongeacht waar je instapt - 10 euro. De trein maakte tussenstops in Assen, Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam-Zuid.

De trein is een oplossing voor uitgaanspubliek

"Onderweg stapten regelmatig mensen in en uit. Dat waren reizigers naar Schiphol, maar ook bijvoorbeeld uitgaanspubliek", zegt een woordvoerder van Arriva. Volgens haar zaten er zo'n honderd mensen in de trein toen die zijn eindpunt bereikte.

Sinds vorig jaar maakt Europese wetgeving het mogelijk dat vervoerders verbindingen voor eigen risico en zonder overheidsconcessie aanbieden. Arriva is de eerste vervoerder in Nederland die van de wetgeving gebruikmaakt.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet in september 2021 weten geen bezwaren te zien tegen Arriva-nachttreinen vanuit Maastricht en Groningen naar de Randstad. De nachttreinen vanuit Limburg zijn in december vorig jaar al gaan rijden.

