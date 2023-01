Eerste nachttrein Arriva van Groningen naar Schiphol vertrokken

De eerste nachttrein van Arriva is in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit Groningen vertrokken naar Schiphol. Om 01.48 uur vertrok de trein. Het is de bedoeling dat de nachttrein voortaan iedere week op dit tijdstip gaat rijden. Een enkele reis kost tien euro, waar je ook instapt.

Er worden tussenstops gemaakt in Assen, Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam-Zuid. Uiteindelijk komt de trein om 03.50 uur aan op Schiphol.

Sinds vorig jaar maakt Europese wetgeving het mogelijk voor vervoerders om verbindingen voor eigen risico aan te bieden. Arriva is de eerste vervoerder in Nederland die van de nieuwe regels gebruik maakt.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaf in september 2021 aan geen bezwaren te hebben tegen nachttreinen van Arriva van Maastricht en Groningen naar de Randstad. De nachttreinen vanuit Limburg zijn december vorig jaar al gaan rijden.

