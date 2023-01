Lagarde: 'Versoepeling van coronaregels in China jaagt Europese inflatie aan'

Omdat China's economie weer opengaat na de strenge coronamaatregelen, kan de inflatie in Europa weer toenemen. Dat heeft ECB-president Christine Lagarde vrijdag gezegd tijdens het World Economic Forum in Davos.

"De heropening van China is positief voor het land zelf en de rest van de wereld, maar het zal de inflatie hier wel aanjagen", zei Lagarde. "In de afgelopen periode gebruikten de Chinezen namelijk minder energie, maar in 2023 zullen ze weer meer lng (vloeibaar gas) kopen, zodat de schaarste daarvan toeneemt."

Hoewel de inflatie in vrijwel heel Europa sinds november wat afneemt, is die met 9,2 procent in december in de eurozone nog steeds veel hoger dan de 2 procent die de ECB nastreeft. Dat komt vooral door hoge energie- en voedselprijzen.

Donderdag liet Lagarde al weten dat de ECB zal doorgaan met renteverhogingen om de inflatie in de eurozone af te remmen. In het afgelopen jaar ging de richtinggevende ECB-rente voor banken al vier keer omhoog. Een hogere rente maakt geld lenen minder aantrekkelijk. Het idee is dat consumenten en bedrijven dan minder uitgeven en dat daarmee inflatie iets wordt afgeremd.

