Ziek tijdens vakantie? 'Dief van eigen portemonnee als je dat niet meldt bij je baas'

Werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden, melden dit vaak niet bij hun baas. En dat betekent dat je vakantiedagen inlevert, terwijl je werkgever bij ziekte je loon moet doorbetalen. "Het is bij veel werknemers onbekend. Wij krijgen daar vragen over en daar schrikken we van. Het staat namelijk niet voor niets in de wet", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV tegen NU.nl.

Het kan natuurlijk iedereen overkomen: griep, maagklachten of een virus oplopen, terwijl je aan het genieten bent van een welverdiende vakantie aan de Spaanse costa. Dan is het raadzaam om je meteen ziek te melden bij je werkgever. "Dat is verstandig, want anders ben je een dief van je eigen portemonnee. Werknemers houden op die manier minder vakantiedagen over", benadrukt Jong.

Vakantie is bedoeld om bij te komen, leuke dingen te doen en de balans tussen werk en privé op orde te houden. De FNV krijgt meldingen van werknemers die zich bezwaard voelen om zich ziek te melden, omdat ze al vrij zijn. "Dat kan niet de bedoeling zijn. Het is niet voor niets dat burn-outs momenteel beroepsziekte nummer één zijn."

Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS leidt dit weleens tot conflicten tussen werkgevers en werknemers. "Maar als puntje bij paaltje komt, is dit wettelijk geregeld. Het is vooral belangrijk om het verzuimprotocol te volgen. Dat betekent: je ziek melden bij je baas en bereikbaar zijn voor de bedrijfsarts."

Als de werknemer te ziek is om naar huis te reizen, dan kan een werkgever in sommige gevallen om bewijs van een arts vragen. Dit geldt alleen bij een vakantie in het buitenland. "Dat kan nog weleens tot een conflict leiden, omdat het bijvoorbeeld niet om een officiële doktersverklaring gaat, die onleesbaar is of in een vreemde taal is geschreven."

Werkgeversvereniging AWVN adviseert bedrijven om hun werknemers duidelijk te maken dat ze zich tijdens hun vakantie ziek mogen melden. "Dat moeten bedrijven goed communiceren. En als het voorkomt, moeten ze daar netjes mee omgaan. De wet is er niet voor niets, dus werkgevers moeten zich eraan houden. Bovendien is het ook in hun eigen belang dat een werknemer uitgerust terugkomt", zegt een woordvoerder.

