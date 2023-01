Kouder weer zorgt voor meer gasverbruik en legere voorraden

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Nu de winter weer zijn kop opsteekt, loopt ons gasverbruik wat op. Tussen 11 en 17 januari verbruikten we gemiddeld 935 gigawattuur per dag. Dat was flink meer dan de 767 gigawattuur van een week eerder. Vooral sinds maandag is het kouder in ons land.

Overigens ligt ons verbruik nog altijd tientallen procenten lager dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dat is al zeker een half jaar zo. Uitzondering hierop was de tweede week van december, toen het verbruik een paar procent boven het gemiddelde lag. Er was toen sprake van de koudste week van deze winter tot dusver.

Doordat het verbruik afgelopen week wat hoger was, is de gasvoorraad iets sneller leeggelopen dan in de weken ervoor. De vier opslagen zijn momenteel voor 74,5 procent vol. Een week eerder was dat nog 75,9 procent.

Hoewel die daling sterker is dan in de weken ervoor, is er weinig vrees dat we deze winter met tekorten te maken krijgen. Wel zijn er twijfels of we de gasvoorraad genoeg kunnen vullen in aanloop naar de volgende winter. Dit komt doordat er dit jaar waarschijnlijk nog minder gas uit Rusland komt dan afgelopen jaar, terwijl de vraag van vooral China vermoedelijk groter is.

De gasprijs is afgelopen week verder gedaald. Op woensdag 18 januari, de peildatum van de recentste update, kostte een megawattuur 61,71 euro. Dat was minder dan de 65,35 euro van een week eerder.

Gas wordt al maanden steeds minder duur, na een piek in augustus. Dinsdag kwam de prijs korte tijd zelfs bijna onder de 50 euro uit. Het zorgt ervoor dat tarieven van energieleveranciers ook langzaamaan wat zakken. Zo kondigde deze week de eerste leverancier aan tarieven te gaan hanteren die onder het prijsplafond van het kabinet uitkomen. Vermoedelijk volgen er de komende tijd meer.

Aanbevolen artikelen