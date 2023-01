Staatsschuld VS tikt weer plafond aan, regering doet noodgrepen

De Amerikaanse staatsschuld is zo ver opgelopen dat het land zonder noodmaatregelen binnenkort in betalingsproblemen komt. De VS mag volgens eigen wetten niet meer dan 31,4 biljoen dollar (bijna 29 biljoen euro) aan staatsschuld hebben, maar het land bereikt een dezer dagen dat plafond of heeft dat wellicht al aangetikt.

Zonder noodgrepen zou de Amerikaanse regering het mes moeten zetten in haar uitgaven. In het verleden leidde dit ertoe dat betalingen aan ambtenaren tijdelijk werden verlaagd, bijvoorbeeld door natuurparken te sluiten en het aantal kustwachten te verkleinen. In zo'n situatie is er sprake van een shutdown.

Zover is het nog niet, maar de regering heeft al wel maatregelen genomen, waardoor ze enkele maanden respijt heeft. Zo zijn afdrachten aan pensioenfondsen uitgesteld en kan worden bezuinigd op uitkeringen om in plaats daarvan leningen af te lossen.

Liever zou de regering zien dat het schuldenplafond wordt verhoogd door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden (een soort Eerste en Tweede Kamer). Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De Republikeinen, die een oppositierol vervullen, gaan vermoedelijk niet zomaar akkoord en hebben een meerderheid in het Huis.

De verwachting is dat het maanden kan duren voordat er een akkoord is. Mogelijk moet de regering onder leiding van de Democratische president Joe Biden concessies doen aan de Republikeinen. Hoewel een hoger schuldenplafond vaak tot problemen leidt, is de Amerikaanse politiek er uiteindelijk altijd uitgekomen.

Als het plafond niet wordt verhoogd, betekent dit dat de Amerikaanse overheid een deel van haar schulden niet kan aflossen. Dit is zó slecht voor de kredietwaardigheid en de status van het land, dat partijen tot dusver altijd tot een akkoord zijn gekomen.

Aanbevolen artikelen