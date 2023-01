Werknemers slaan oproepen Rijkswaterstaat over thuiswerken in de wind

Delen via E-mail

Oproepen van Rijkswaterstaat om thuis te werken vanwege slechte weersomstandigheden hebben weinig effect. Veel werknemers hebben namelijk duidelijke afspraken gemaakt over welke dagen van de week ze op kantoor zijn.

En dus stond er donderdagochtend bijna 690 kilometer file op de snelwegen, de drukste ochtendspits sinds 2019. Het KNMI gaf in het hele land code geel uit voor gladheid door hagel- en sneeuwbuien. Vrijdag geldt code oranje voor Limburg en Noord-Brabant vanwege flinke sneeuwval.

Werkgeversvereniging AWVN is niet verbaasd dat veel mensen alsnog in de auto zijn gestapt. "Werkgevers en werknemers hebben duidelijke afspraken gemaakt als het gaat over thuiswerken en dat levert voor beide partijen een optimale situatie op. Er zijn dus goede redenen dat mensen op bepaalde dagen naar kantoor gaan", zegt een woordvoerder.