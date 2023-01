Ryanair op vingers getikt door ACM vanwege duurzaamheidsclaim

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ryanair heeft ten onrechte de indruk gewekt dat passagiers groener konden vliegen met de budgetmaatschappij. Dat concludeert de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek naar duurzaamheidsclaims door luchtvaartmaatschappijen. Het Ierse concern past de uitingen over CO2-compensatie aan.

"Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over de duurzaamheidsclaims die ze doen. Vliegen blijft ook met CO2-compensatie een sterk vervuilende manier van vervoer", zegt Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM. "Het aanbieden van CO2-compensatie mag, maar het moet niet de indruk wekken dat vliegen hierdoor duurzaam is. We vinden het belangrijk dat Ryanair de website heeft aangepast en duidelijk maakt wat CO2-compensatie inhoudt."