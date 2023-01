Nederlanders iets minder pessimistisch over eigen portemonnee

Het consumentenvertrouwen is deze maand wat minder laag dan in voorgaande maanden. Vooral over de toekomst somberen we iets minder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Zo zijn Nederlanders bijvoorbeeld wat minder negatief over de eigen financiële situatie dan in de laatste maanden van vorig jaar.

In september en oktober 2022 was het consumentenvertrouwen lager dan ooit. Ter indicatie, het vertrouwen stond in beide maanden op -59, terwijl het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar -9 was. Het negatieve sentiment was vooral ingegeven door de snel gestegen prijzen van onder meer energie en boodschappen.

Nu, enkele maanden later, is het vertrouwen nog steeds bijzonder laag, maar wel ietsje opgekrabbeld in vergelijking met het dieptepunt van drie maanden geleden. De indicator staat nu op -49.

We zijn nu wat positiever over hoe goed gevuld onze eigen portemonnee de komende twaalf maanden zal zijn. Ook zijn we wat meer bereid om de komende tijd grote uitgaven te doen. Over de economie in 2023 zijn Nederlanders eveneens iets positiever.

