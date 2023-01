Morgen staakt personeel in het streekvervoer weer: dit kun je verwachten

Vanwege een stakingsoproep van vakbond FNV en CNV gaan buschauffeurs, trambestuurders en machinisten in het openbare streekvervoer morgen voor de tweede achtereenvolgende dag staken. De vereniging werkgevers openbaar vervoer (VWOV) verwacht vrijdag hetzelfde beeld als vandaag: een staking met grote regionale verschillen.

De eerste stakingsdag verliep goed, zegt een woordvoerder van vervoerder Keolis. "We zijn het inmiddels ook gewend: er is in de afgelopen maanden meerdere keren gestaakt." Volgens het bedrijf is het afwachten wat er morgen gebeurt. "Het is natuurlijk heel vervelend voor de reizigers, maar we weten pas kort van tevoren wie zich afmeldt."

Ook VWOV kan nog weinig zeggen over wat de reiziger morgen te wachten staat, maar de vereniging vermoedt dat de dag net zo zal verlopen als vandaag. "Vandaag zagen we dat er veel verschillen tussen de regio's waren", laat een woordvoerder weten. Zo was er bijvoorbeeld in het zuiden meer bereidheid om te staken dan in de rest van Nederland. En het openbaar vervoer rond luchthaven Schiphol reed donderdag juist meestal wel. "We verwachten niet dat het beeld morgen heel anders is."

Omdat de verschillen tussen de regio's zo groot zijn, is het voor de reiziger moeilijk om overzicht te houden. Daarom is het volgens Arriva belangrijk om kort voor je van huis gaat een reisplanner te raadplegen. "Wij houden die zo goed mogelijk bij, dat zullen we morgen ook weer doen", belooft een medewerker van de vervoerder.

De tweedaagse staking volgt op het vastlopen van het cao-overleg tussen de vakbonden en werkgevers. Het gaat daarbij om de cao streekvervoer voor dertienduizend mensen die op de bus of tram werken en de cao multimodaal. Daar vallen nog eens ruim duizend werknemers onder. Onder de laatste cao valt ook het personeel op de regionale treinen.

Personeel van NS en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staakt niet. Deze medewerkers hebben hun eigen cao's.

