Bijna 2.000 EU-bankiers verdienden in 2021 meer dan 1 miljoen euro per jaar

Werken bij banken en investeringsmaatschappijen loont de moeite, blijkt uit cijfers over veelverdieners in de Europese Unie. Bijna tweeduizend medewerkers verdienden in 2021 meer dan 1 miljoen euro. Een enkeling kwam zelfs boven de 10 miljoen uit. Dat blijkt uit een overzicht van de European Banking Authority ( EBA ).

In 2021 ontvingen 1.957 mensen bij banken en investeringsmaatschappijen 1 miljoen euro of meer. Het gaat dan om de totale vergoeding, dus inclusief bijvoorbeeld bonussen en pensioenbijdragen.

Het aantal is flink groter dan een jaar eerder en is zelfs het grootste aantal sinds de EBA in 2010 begon met meten. De stijging komt onder meer doordat banken en investeringsmaatschappijen goed presteerden. De variabele vergoeding van topmanagers is zeer afhankelijk van de prestaties van het bedrijf waar ze werken. Ook speelt mee dat het vaste deel van de salarissen omhoog is gegaan.

Verder speelt de Brexit een rol. Het Verenigd Koninkrijk vertrok enkele jaren geleden uit de EU en sindsdien hebben diverse bedrijven hun activiteiten verplaatst van Engeland naar het Europese vasteland. Dit zorgde dat veel goedbetaalde bankiers niet langer in Londen werkten, maar bijvoorbeeld in Frankfurt. In het verleden voerden de Britten deze ranglijst aan.

Ruim een kwart (589) van de veelverdieners werkt in Duitsland. Op de tweede en derde plek staan respectievelijk Frankrijk en Italië. De grootste verdiener komt uit Spanje, met een vergoeding van tussen de 14 en 15 miljoen euro. Om wie het gaat, of bij welk bedrijf de persoon in kwestie werkt, is niet duidelijk.

Nederland staat op een zevende plek. In ons land verdienen 46 medewerkers in de financiële sector meer dan 1 miljoen per jaar. De grootste verdiener pakte tussen de 3 en 4 miljoen euro.

