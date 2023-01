Aantal stakingen in ons land neemt toe nu een loongolf uitblijft

We krijgen met nog meer stakingen te maken nu steeds meer werknemers bereid zijn actie te voeren voor een hoger loon. Zij eisen compensatie voor de torenhoge inflatie en hopen daarmee hun koopkracht te behouden. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs werkgevers en vakbonden.

Volgens cao-deskundige Henk Strating van CAO-expert.online wijst alles erop dat er dit jaar meer gestaakt gaat worden. "De FNV zet in op volledige prijscompensatie. De vakbonden krijgen er verder meer leden bij en dat maakt ze sterker. Bovendien voelen ze zich gesteund door uitspraken van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, die heeft aangegeven dat de lonen omhoog kunnen. Dat zal leiden tot meer onrust, acties en stakingen in verschillende sectoren."

Voor de FNV is dat een reden om de cao-onderhandelingen stevig in te gaan. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha ziet dat veel werknemers bereid zijn het werk neer te leggen. Hij spreekt zelfs van een stakingsgolf.

"Er wordt op dit moment meer gestaakt dan ooit aan het begin van een jaar. We zien dat ook bij bedrijven als ING, waar normaal gesproken nooit actie werd gevoerd. Er heerst hetzelfde sentiment als eind vorig jaar: stijgende prijzen, achterblijvende lonen en een zeer hoge werkdruk. Er is sprake van een cocktail van boosheid en teleurstelling."

Boufangacha benadrukt dat de FNV blijft vasthouden aan de looneis van 14,3 procent. "Volledige prijscompensatie is en blijft het uitgangspunt." Cao-deskundige Strating vindt dat niet verstandig. "Dat wakkert de inflatie alleen maar aan", waarschuwt hij.



"Het is beter om de lonen te verhogen met dat deel van de inflatie dat bedrijven kunnen doorberekenen aan hun klanten en afnemers. Dat moet dan automatisch in de lonen worden doorberekend. De publieke sector krijgt net als nu het gemiddelde van die verhogingen. En dan kan er verder per sector of bedrijf worden onderhandeld over een mogelijke verdere verhoging."