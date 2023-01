Duitsland is niet meer afhankelijk van Rusland voor energievoorziening

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Duitsland is voor zijn energievoorziening niet meer afhankelijk van import uit Rusland. Dat zei de Duitse minister van Financiën Christian Lindner tegen de BBC

Volgens Lindner heeft Duitsland zijn complete energie-infrastructuur aangepast na de Russische inval in Oekraïne in februari. Sinds de invasie is de gasstroom van Rusland naar Europa opgedroogd.