Crematie tot 100 euro duurder door energiekosten, ook plakje cake kost meer

Ook crematoria ontkwamen in 2022 niet aan hogere energiekosten. Een crematie is nu zo'n 60 tot 100 euro duurder door de gestegen prijzen van gas. Toch kiest nog steeds 83 procent van de klanten bij uitvaartverzorger DELA voor een crematie. Ook de prijzen voor koffie en cake stijgen.

Bij een crematie wordt flink wat gas gebruikt om de oven te verwarmen, daarom werken energieprijzen ook door in de kosten van een crematie. Bij een crematie wordt ongeveer 65 m3 gas gebruikt, gelijk aan ongeveer acht keer douchen, legt directeur uitvaartverzorging Veronique Klaassen van DELA uit.

De extra energiekosten maken een crematie zo'n 60 tot 100 euro duurder. Daarom verhoogde DELA in augustus de prijzen voor crematies een extra keer met 7 procent voor mensen die niet verzekerd zijn bij het bedrijf. Miljoenen verzekerden van DELA kregen in januari een premieverhoging van 2,96 procent. Maar die was vorig voorjaar al vastgesteld, voordat het gas veel duurder werd. Komend jaar zullen de energieprijzen nadrukkelijker doorwerken in de premies.

Crematies blijven populair, ondanks de hogere kosten, stelt Klaassen. 83 procent van de klanten kiest voor een crematie en dat percentage is stabiel. "Ook bij deze stijgende prijzen is cremeren nog altijd goedkoper dan begraven. Gemeenten verhogen namelijk ook de kosten voor grafrechten en gedenkstenen worden ook duurder."

De crematie kost zonder ceremonie nu ongeveer 925 euro, rekent Klaassen voor. Bij een begrafenis kom je door grafrechten van twintig jaar en onderhoud al gauw aan bijna 1.500 euro, nog los van kistdragers en een gedenksteen.

Nabestaanden bezuinigen nog weinig op uitvaart

Uitvaartbegeleiders bij DELA merken wel dat prijzen vaker onderdeel van gesprek zijn bij het regelen van een uitvaart. "Maar dat leidt niet tot andere keuzes. De wens van de overledene staat nog altijd centraal. Dat vind ik heel fijn, want een goed afscheid is belangrijk voor de rouwverwerking."

"Als er bijvoorbeeld wordt bezuinigd op een bloemstuk of volgauto, dan is dat eerder uit duurzaamheidsoverwegingen. Ook wordt bijvoorbeeld vaker nadrukkelijk gevraagd om elektrische rouwauto's."

Alle crematieovens straks elektrisch

DELA probeert versneld minder afhankelijk te worden van de gasprijzen. Van de 46 ovens voor crematies zijn er nu zeven elektrisch en daar komen er komend half jaar nog drie bij.

"We kunnen niet zo snel veel nieuwe ovens installeren. Maar binnen enkele jaren willen we alle crematieovens elektrisch hebben en in 2030 klimaatneutrale uitvaarten kunnen doen", zegt Klaassen.

Juist meer genodigden bij uitvaarten

De uitvaartverzorgers merken ook op andere manieren dat prijzen stijgen bij uitvaarten. Ook de lonen en de kosten voor het maken van een kist gaan omhoog. "En we zien nu prijzen van eten en drinken bij uitvaarten stijgen, dus die hebben we in november ook met 9 procent verhoogd."

Koffie, cake of een borrel zijn bij een dienst niet verzekerd, dus moet het door nabestaanden zelf betaald worden. Het is volgens Klaassen nog te vroeg om te zien of mensen een plakje cake minder bestellen of minder mensen uitnodigen. "Voorlopig zien we juist dat na corona weer grote uitvaarten plaatsvinden, waarbij mensen het leven vieren."

Drukte door griepgolf

Uitvaartbedrijf DELA heeft recent weer een drukke periode achter de rug. "In 2022 was er sprake van oversterfte, maar het was tijdens de coronapiek in 2020 veel heftiger", zegt Klaassen.

"In december was het wel weer extra druk rond de feestdagen door extra sterfgevallen in verband met de griepgolf. We kwamen op 155 uitvaarten per dag, waar 130 normaal is. Maar sinds de jaarwisseling ligt het aantal uitvaarten weer lager. In de afgelopen periode was het daardoor al met al net zo druk als in een normaal griepseizoen."

