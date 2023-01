Zeven op de tien huishoudens hebben baat bij prijsplafond voor gas en licht

Zo'n 70 procent van de huishoudens heeft voordeel van het prijsplafond dat sinds 1 januari van kracht is. Het gaat om ruim zes miljoen huishoudens, meldt uitvoeringsdienst RVO donderdag. De overige Nederlanders profiteren niet, doordat hun tarieven voor gas en stroom lager zijn dan de maxima van het prijsplafond.

Sinds begin dit jaar helpt de overheid bij het betaalbaar houden van de energierekening. Dit gebeurt door maximale tarieven voor gas en stroom in te voeren. Wie meer moet betalen, krijgt dat vergoed vanuit de overheid. Die vergoeding loopt via de energieleveranciers, die daarvoor een aanvraag moeten doen bij de RVO.

De leveranciers hebben in de maand januari iets meer dan 900 miljoen euro aangevraagd bij de instantie. Uit de aanvragen blijkt dat 69 procent van de stroomaansluitingen en 71 procent van de gasaansluitingen profiteert van de regeling. Dat zijn in totaal zes miljoen huishoudens en andere kleine gebruikers, zoals bedrijven.

Januari is een maand waarin relatief veel energie wordt verbruikt door het koude weer. Vermoedelijk loopt het aangevraagde bedrag in de loop van het jaar terug, om in het najaar weer te stijgen.

Hoeveel geld de overheid precies kwijt zal zijn aan het prijsplafond, is nog niet bekend en hangt af van hoe hoog de gasprijs de komende tijd is. In oktober ging het kabinet nog uit van een kostenpost van 23 miljard euro. Sindsdien is de gasprijs flink gedaald en het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat het prijsplafond 'maar' 4,7 miljard euro kost als de lagere prijzen aanhouden.