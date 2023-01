Vakbondsman die als FNV'er van leer trok tegen Schiphol wordt daar nu directeur

Joost van Doesburg, die campagneleider Schiphol was bij vakbond FNV, verruilt die baan voor de positie van directeur vracht bij de luchthaven. Dat heeft Schiphol bekendgemaakt.

"We hebben de afgelopen jaren de nodige discussies met elkaar gehad, maar de gemene deler was altijd dat we van Schiphol een betere plek willen maken voor medewerkers en voor Nederland", zegt de operationeel directeur van Schiphol over de benoeming van Van Doesburg.