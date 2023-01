Cryptohandelaar Genesis vraagt mogelijk deze week faillissement aan

Cryptobedrijf Genesis vraagt nog deze week een faillissement aan, melden diverse Amerikaanse media. Het bedrijf is in de problemen gekomen na de instorting van cryptohandelaar FTX in november.

De neergang van FTX zorgde voor een schok in de markt voor digitale valuta die ook Genesis raakte. Klanten van Genesis kunnen sindsdien niet meer bij hun geld. Tegelijkertijd doet het bedrijf verwoede pogingen om nieuw kapitaal te verwerven, tot dusver zonder succes.

Het bedrijf heeft een schuld van zo'n 3 miljard dollar (2,77 miljard euro). Zo is het onder meer 280 miljoen euro verschuldigd aan het Nederlandse platform Bitvavo, het grootste platform voor de cryptohandel in ons land.

Genesis zou volgens The Wall Street Journal nu in onderhandeling zijn met schuldeisers om een regeling te treffen. Binnenkort, mogelijk zelfs al deze week, vraagt het bedrijf een faillissement aan, meldt de Amerikaanse zakenkrant op basis van ingewijden.

Vorige week werd bekend dat Genesis is aangeklaagd door de Amerikaanse toezichthouder SEC. Dit vanwege een leningenprogramma dat het bedrijf samen met cryptohandelaar Gemini had opgestart. Volgens de SEC was de registratie van het programma niet in orde.

