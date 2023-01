Voor het eerst meer mannen dan vrouwen van onder de 25 jaar aan het werk

Jonge mannen hebben afgelopen jaar jonge vrouwen ingehaald op de werkvloer. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2003 was de zogeheten nettoarbeidsparticipatie van de mannen hoger.

Van de mannen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar had in december 2022 ruim 77 procent betaald werk, meldt statistiekbureau CBS. Bij de vrouwen was dat net iets meer dan 75 procent.