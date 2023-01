Topeconoom Barbara Baarsma vertrekt bij Rabobank

Topeconoom Barbara Baarsma gaat onverwachts weg bij Rabobank, meldt Het Financieele Dagblad (FD) woensdag. De laatste twee jaar gaf zij leiding aan het duurzame initiatief Rabo Carbon Bank.

In een interne verklaring die in handen is van het FD laat Baarsma weten dat haar leercurve na twee jaar is afgevlakt. "Het is voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging", schrijft ze.

De topeconoom vertrekt per 1 maart, laat Rabobank weten. Zij wordt bij de Rabo Carbon Bank opgevolgd door Roland van der Vorst, die nu hoofd Innovatie van Rabobank is.

Baarsma schoof in het verleden vaak aan bij tv-programma's als Jinek en Op1, maar was ook iemand die geregeld controverse opriep. Zo was zij betrokken bij het omstreden Herstel-NL, een organisatie die een plan bedacht om het land tijdens de coronapandemie te heropenen.

Begin vorig jaar werd bekend dat de econoom in de omstreden mondkapjesdeal bemiddeld had tussen Rabobank en Stichting Hulptroepen Alliantie van Sywert van Lienden. Baarsma zei later "om de tuin te zijn geleid" door Van Lienden.

Het is nog onbekend wat Baarsma nu gaat doen.

